توجه وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ الى وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن في تصريح على مواقع التواصل قائلا: "معالي الوزيرة العزيزة الحسن عدد الركاب وصل مبارح الى 23500 راكب ومن المتوقع أن يفوق ال25000 في اليومين القادمين وأنا لك من الشاكرين على كل الجهد اللي في بعض الناس مش شايفينه وإلى اللقاء يوم الثلثاء لتفقد الأعمال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنيانوس: عدد الركاب بمطار بيروت وصل أمس الى 23500 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.