بدأت ناقلة ​النفط​ الايرانية بالابحار من ميناء ​جبل طارق​. وكان السفير الايراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد قد أعلن بعد ظهر اليوم أن "ناقلة النفط ستغادر ميناء جبل طارق مساء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء إبحار ناقلة النفط الإيرانية من ميناء جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.