اسبانيا مستعدة لاستقبال سفينة "اوبن آرمز" الإنسانية

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مدريد: اقترحت الحكومة الإسبانية استقبال سفينة المنظمة غير الحكومية "برو آكتيفا اوبن آرمز" التي تنقل مئات المهاجرين في ألخثيراس أقصى جنوب البلاد، بعد رفض إيطاليا فتح موانئها لها.

وقالت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز "أمر اليوم الأحد بتجهيز ميناء ألخثيراس لاستقبال سفينة +اوبن آرمز+"، الموجودة حالياً قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وذلك بسبب "الوضع الطارئ" على متنها وبمواجهة "قرار السلطات الايطالية غير المقبول إغلاق موانئها".

وأطلقت الخارجية الإسبانية من جهتها في بيان النداء الأخير "للسلطات الايطالية لكي تسمح بإنزال" المهاجرين، مع ضمان أن يجري توزيعهم بين الدول الأوروبية "كما اتفق مسبقاً".

وسمح وزير الداخلية الايطالي وزعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني السبت على مضض بإنزال 27 مهاجراً قاصراً غير مصحوب. لكنه ظل على رفضه إنزال بقية المهاجرين.