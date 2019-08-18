محافظ الأقصر يوجّه بإعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، سُبل دفع العمل في ملف تقنين أراضي الدولة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات، من خلال توقيع (عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع) في كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذي الخاص بهذا الملف باستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه، طالما أن شروط التقنين متوافرة في طلبه وملتزم بسداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ في ديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة باسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد أبو العزائم، والمهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة، ورؤساء المدن ونوابهم ومسئولي المساحة والشبكات والأملاك والإيرادات والتحصيل والإسكان والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والتخطيط العمراني.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات المتعلقة بملف الإسكان الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية وإسكان الشباب، حيث استعرض رؤساء المدن الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الإسكان وعدد المتقدمين للحجز ودراسة إعادة طرح وحدات الإسكان "غير المحجوزة" في بعض المدن أمام الراغبين بسعر مناسب، والإعلان عنها أمام المتقدمين بشفافية كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الإسكان بمدينة الطود، حيث يتم الاستعداد لإجراء عملية التشغيل التجريبي، واختبار محطة الصرف الصحي التي ستخدم نحو 400 وحدة سكنية داخل 20 عمارة ليتم عقب عملية اختبار المحطة، وتشغيلها تسليم الوحدات لمستحقيها.