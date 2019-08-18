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محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:
أعلن الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة، التابع لمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، قبول طلبات الراغبين في تمويل المشروعات التي يمولها الصندوق، بمصروفات إدارية وبدون فوائد.
وتتضمن الأنشطة التي يمولها الصندوق، الزراعة وتربية الأغنام والمزارع السمكية الصغيرة، على مياه الآبار، بالإضافة إلى الخياطة والمخبوزات المنزلية.
كانت هذه تفاصيل خبر قروض ميسرة لأهالي شمال سيناء من "صندوق تنمية وترشيد الطاقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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