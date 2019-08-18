قروض ميسرة لأهالي شمال سيناء من "صندوق تنمية وترشيد الطاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة، التابع لمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، قبول طلبات الراغبين في تمويل المشروعات التي يمولها الصندوق، بمصروفات إدارية وبدون فوائد.

وتتضمن الأنشطة التي يمولها الصندوق، الزراعة وتربية الأغنام والمزارع السمكية الصغيرة، على مياه الآبار، بالإضافة إلى الخياطة والمخبوزات المنزلية.