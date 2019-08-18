مستشار أمريكي: ترامب يريد النظر في شراء جزيرة جرينلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار اقتصادي بارز من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تنظر في شراء جزيرة جرينلاد، على الرغم من أن تلك الجزيرة، وهي أراض دنماركية، أكدت أنها ليست للبيع.

وقال المستشار لاري كودلو، لشبكة فوكس نيوز، اليوم الأحد: "أقول فقط إن الرئيس، الذي يعرف شيئا أو اثنين حول شراء عقار، يرغب في إلقاء نظرة على شراء جرينلاند".

وأضاف: "الدنمارك تمتلك جرينلاند، والدنمارك حليف"، وذلك قبل أن يشير إلى أن تلك الأراضي في موقع "استراتيجي" ولديها موارد طبيعية مثل المعادن.

وتابع: "إنها قصة مثيرة للاهتمام، وتتطور، نحن ننظر إلى ذلك، ولا نعلم".

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كان تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي قد أفاد بأن ترامب فكّر كثيرا في شراء تلك الأراضي ، وطلب من مستشاريه النظر في المسألة. ومن المقرر أن يزور ترامب الدنمارك الشهر المقبل.

كانت حكومة جرينلاند ردا على ذلك إن أراضيها ليست للبيع.

وسبق أن نظرت الولايات المتحدة في شراء الجزيرة خلال القرن العشرين، لكن ذلك قوبل بالرفض من جانب الدنمارك.

ويشار إلى أن تلك الأراضي الجليدية الواقعة بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الجنوبي، تخضع للحكم الذاتي ، رغم أن الدنمارك مسؤولة عن شؤونها الخارجية والدفاع والسياسة المالية.