القبض على شقيقين قتلا جارهما وألقيا جثته في الطريق العام بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

ألقى رجال المباحث في السويس، القبض على المتهمين بقتل جارهم وإلقاء جثته على الطريق، في حي الجناين شمال السويس، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق، التي قررت عرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي لفحصه ومعرفة سبب الوفاة.

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام يفيد بوصول "س. ب." عامل، مصابًا بعدة طعنات إلى مستشفى السويس العام، ولقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

وتوصلت تحريات المقدم محمد العسكري، رئيس مباحث قسم الجناين، إلى أن وراء الواقعة جيران المجني عليه، بسبب خلافات سابقة بينهم، قتلوه على إثرها وألقوا جثته على الطريق المؤدي لقرية السيد هاشم.

وأفاد مصدر أمني، بأن خلافات الجيرة بدأت بين نساء المنزلين تطورت بعد تدخل الرجال، وتحولت إلى مشاجرة بالأيدي، ومساء أمس السبت، قتل الشقيقان المتهمان، جارهم بعد أن سددوا طعنات قاتله له وتركوه غارقًا في دمائه على الطريق العام.