قوات "الانتقالي الجنوبي في اليمن" تعين قائدًا جديدا للواء الأول

عينت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن قائدًا جديدًا للواء الأول إسناد ودعم.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" إن "قيادة قوات الإسناد والدعم، أصدرت قرارًا بتكليف حنش عبد الله علي النمري، بمهام قائد للواء الأول إسناد ودعم خلفًاللعميد منير المشالي اليافعي المعروف بأبو اليمامة".
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وكان أبو اليمامة قُتل و35 عسكريًا آخرين في الأول من آب/أغسطس الجاري، في قصف تبنته جماعة أنصار الله
وشهدت مدينة عدن الجنوبية أحداث دامية خلال الأيام الماضية، سقط خلالها عشرات الضحايا بين قوات الحزام الأمني والقوات الموالية للشرعية.
واستمرت المواجهات حتى تمكنت قوات الحزام الأمني، من السيطرة على قصر الرئاسة في "معاشيق" بعدن والمقار الحكومية وهروب أعضاء الحكومة من عدن قبل وقف التهدئة وبدأ حوارات الرياض.
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