تسمية ممثلي "العسكري السوداني" و"الحرية والتغيير" في المجلس السيادي

أعلن كل من المجلس العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير أسماء الشخصيات التي ستشغل عضوية في المجلس السيادي.
وقدم المجلس العسكري الفريق ركن أول محمد دلقو والفريق ركن شمس الدين الكباشي والفريق ركن ياسر العطا والفريق ركن إبراهيمجابر وبرئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
من جانبها، توافقت قوى الحرية والتغيير على تسمية مرشحين خمسة للمجلس السيادي متمثلين بـ: عائشة موسى وديق تاور وحسن شيخ إدريس وطهعثمان ومحمد الفكي سليمان.
وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن المرحلة الأولى من الحكومة الانتقالية سيقودها العسكر لمدة 21 شهرا، تليها المرحلة الثانية يقودها المدنيون لمدة 39 شهرا.
وقد وقعت قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري السوداني، في الخرطوم يوم السبت، وثائق الفترة الانتقالية بحضور قادة دول إفريقية، ووفود رسمية عربية، ودولية.
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