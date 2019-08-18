اخبار العالم

القبض على 13 شخصا في مظاهرة لليمين المتطرف في ولاية أوريجون الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد، أن مئات من أعضاء اليمين المتطرف وآخرين مناهضين للفاشية تظاهروا وسط مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية أمس في مسيرة طويلة جذبت انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 13

شخصا.


وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرطة سيطرت على عِصِي معدنية وبخاخات كيميائية وأسلحة أخرى وأغلقت الكباري والشوارع، مشيرة إلى أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بإصابات

Advertisements
طفيفة.


كان ترامب كتب على موقع "تويتر" أمس السبت، إن " مدينة بورتلاند تخضع لمراقبة عن كثب.. نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما ينبغي"، مضيفا أننا " نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف (انتيفا) منظمة إرهابية".


وتعد بورتلاند إحدى أكثر المدن الأمريكية ليبرالية، وهي معقل لمنظمة (انتيفا) اليسارية المعادية للفاشية وإيديولوجية اليمين المتطرف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 13 شخصا في مظاهرة لليمين المتطرف في ولاية أوريجون الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا