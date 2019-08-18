القبض على 13 شخصا في مظاهرة لليمين المتطرف في ولاية أوريجون الأمريكية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الأحد، أن مئات من أعضاء اليمين المتطرف وآخرين مناهضين للفاشية تظاهروا وسط مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية أمس في مسيرة طويلة جذبت انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 13

شخصا.



وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرطة سيطرت على عِصِي معدنية وبخاخات كيميائية وأسلحة أخرى وأغلقت الكباري والشوارع، مشيرة إلى أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بإصابات

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طفيفة.



كان ترامب كتب على موقع "تويتر" أمس السبت، إن " مدينة بورتلاند تخضع لمراقبة عن كثب.. نأمل أن يتمكن رئيس البلدية من القيام بواجبه كما ينبغي"، مضيفا أننا " نولي أهمية كبيرة لمسألة تصنيف (انتيفا) منظمة إرهابية".



وتعد بورتلاند إحدى أكثر المدن الأمريكية ليبرالية، وهي معقل لمنظمة (انتيفا) اليسارية المعادية للفاشية وإيديولوجية اليمين المتطرف.