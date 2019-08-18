12 غارة للتحالف تدك مواقع المتمردين في صعدة

جدد طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، ملاحقة مواقع الانقلابيين الحوثيين في محافظة صعدة بـ12 غارة جوية استهدفت مواقع الميليشيات المتمردة في كل من منطقة مران ومديرية الظاهر بالمحافظة الحدودية. وقالت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن طيران التحالف شن 6 غارات على منطقة مران في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة، و6 أخرى على مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة. وكانت مصادر قد أكدت، أمس، أن قوات الجيش الوطني اليمني، قد حررت قرية خشبان وسيطرت على قرية آل حسن في مديرية باقم شمال صعدة بدعم من مروحيات وطيران التحالف، فيما تمكنت من قطع خطوط إمداد الحوثيين إلى مركز المديرية، وأمنت المناطق والمرتفعات المحيطة بها.



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