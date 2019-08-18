مناطق يجب على السعوديين عدم التوجه لها في هونج كونج

لفتت القنصلية السعودية لدى هونج كونج، انتباه المواطنين المتواجدين في البلاد بضروة أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه الى كل من: Victoria Park Causeway Bay وذلك نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تلك المناطق اليوم الأحد.



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