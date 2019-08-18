السودان: وفاة 46 شخصاً جراء الأمطار والسيول بين 14 يوليو و16 أغسطس

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، وفاة 46 وإصابة 97 شخصاً جراء الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد في الفترة من 14 يونيو الى 16 أغسطس الجاري.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف سليمان عبد الجبار، خلال المنبر الصحفي الدوري بمكتبه اليوم الأحد: "احتسبنا 46 شهيداً وشهيدة في كل أنحاء السودان، منهم من انهار عليه المنزل ومنهم من جرفته السيول".

وكشف وكيل الصحة عن تأثر 16 ولاية من الـ 18 ولاية، عدا ولايتي وسط دارفور والنيل الأزرق. وأوضح أن عدد المحليات المتأثرة بلغ 56 محلية، وحوالي 202 من القرى والأحياء.

وأعلن وكيل الصحة المكلف عن تأثر 16 ألف أسرة في كافة أنحاء السودان، مبيناً أن العدد الكلي للمنازل المنهارة، كلياً بلغ 9500 منزل، فيما بلغ عدد المنازل المنهارة جزئياً 4 آلاف منزل.