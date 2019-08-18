مصر تدين استهداف ميليشيات الحوثي لحقل "الشيبة" في السعودية

دانت مصر هجوم ميليشيات الحوثي في اليمن على "حقل الشيبة" البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم مجدداً على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها، محذرة من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية، بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة. اقرأ أيضاً... الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة البترولي في السعودية

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