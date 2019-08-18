كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تصدر تحذيرات سفر لعدة دول بينها مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إنه على الرغم من أن قرار السفر هو المسئولية الوحيدة للمسافر، فإنها "تحث بقوة" المواطنين على عدم زيارة بعض البلدان، سواء كانت بسبب الأوبئة أو غير آمنة بسبب التهديدات الإرهابية".

"ووفقاً لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، اليوم الأحد، نصحت خارجية مدريد بعدم السفر السياح الإسبان إلا لأسباب ضرورية للغاية، وبالنسبة لبلدان أخرى فقد أوصت بعد السفر حتى "تحت أي ظرف من الظروف".

البلدان المهددة بالإرهاب والصراع المسلح

وحددت الخارجية الإسبانية، البلدان المهددة بالمواجهات المسلحة والإرهاب، وهما السببان الرئيسيان لعدم التوصية بالسفر إلى عدد كبير من البلدان الواقعة في القارة الأفريقية، مثل جنوب السودان ونيجيريا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وليبيا وبوركينا فاسو وإريتريا والصومال.

وفي الحالات الأكثر تطرفاً، يطلب الأجانب من الإسبان الموجودين هناك في رحلة لمغادرة بعض الدول المذكورة "على الفور"، وهو تحذير يشمل مناطق مثل اليمن وسوريا، حيث وضعت المواجهات المسلحة والهجمات العسكرية خطر على سلامة المسافرين.

وبالإضافة إلى ذلك، توصي السلطات بالسفر بحذر شديد وتجنب النزوح إلى مناطق متجاورة تم الإبلاغ عن أعمال شغب وهجمات إرهابية، كما هو الحال في مالي وكينيا وإثيوبيا، كما لا يُنصح بالسفر لأي سبب من الأسباب إلى دول مثل بابوا غينيا الجديدة، ذات الخطورة العالية للصراعات القبلية؛ إلى مناطق في الهند تشترك في حدودها مع باكستان بسبب النزاع بين البلدين، وإلى أفغانستان، حيث تم الإبلاغ عن الهجمات وعمليات الاختطاف بوتيرة ملحوظة.

عدم الاستقرار السياسي

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وبعد المظاهرات السياسية الجماهيرية الأخيرة التي أصابت مطار هونج كونج بالشلل، توصي وزارة الخارجية الإسبانية بتجنب المناطق التي قد تتسبب فيها الاحتجاجات في إغلاق مناطق مختلفة من المدينة وتؤثر على الحركة الجوية.

وزادت الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها فنزويلا من انعدام الأمن، خاصة في كاراكاس، مع واحدة من أعلى معدلات الجريمة في العالم، لذلك تنصح الخارجية بتعظيم الاحتياطات في حالة السفر إلى دولة أمريكا الجنوبية، كما يعد النزاع في شرق أوكرانيا، مع الاشتباكات بين المتمردين والجيش الأوكراني، هو السبب الرئيسي لعدم استحسان الانتقال إلى مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك، والاقتراب من المنشآت العسكرية في جنوب شرق البلاد.

وفضلاً عن ذلك، تحذر مدريد من استحالة عدم القيام برحلات إلى جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث لا تزال تحتلها روسيا منذ عام 2014 و "مصدر عدم استقرار دائم"، وتشير الخارجية الإسبانية إلى أن القدرة القنصلية لإسبانيا في هذا المجال "محدودة للغاية" .

كما شملت التحذيرات المناطق التي توجد بها مخاطر صحية، جراء انتشار الإيبولا أو الزيكا أو النشاط الإشعاعي العالي

وهذا هو الحال في بنجلاديش، حيث يوجد وباء حمى الضنك "الذي يتزامن عادة مع فترة الرياح الموسمية" وهذا العام "أصبح أكثر خطورة"، حيث تم وفاة أكثر من 50 ضحية وتم إحصاء حوالي 20.000 حالات العدوى

كما يتم تسجيل إصابات حمى الضنك والزيكا وشيتكونغونيا أيضًا في بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كما هو الحال في غواتيمالا وهندوراس بسبب حالة طوارئ صحة حمى الضنك أو في هايتي، حيث ازدادت حالات الإصابة بالشيكونغونيا زيكا وكذلك حمى الضنك.

كما لا يُنصح بالسفر إلى بوروندي وشرق الكونغو بسبب حالات الإصابة بفيروس إيبولا، بل مغادرة تلك المناطق بسبب خطر العدوى

المناطق التي توجد بها مخاطر صحية: الإيبولا أو الزيكا أو النشاط الإشعاعي العالي