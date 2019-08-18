كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: مستعدون لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سواء باتفاق او بدونه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد، إنها ستلتقي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأربعاء لمناقشة مغادرة بريطانيا المخطط لها من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن برلين مستعدة أيضًا لبريكسيت دون اتفاق.

ويسعى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إلى إقناع قادة الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو مواجهة احتمال مغادرة ثاني أكبر عضو لها بشكل مفاجئ في 31 أكتوبر دون التوصل إلى اتفاق لتخفيف الصدمة الاقتصادية، وهي خطوة تتوقع الشركات أن تتسبب في اضطراب كبير.

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"وقالت ميركل خلال حلقة نقاشية في المستشارية "نحن سعداء بكل زيارة، وعليك التحدث، وعليك أن تجد حلولاً جيدة" وأضافت "مستعدون لأي نتيجة، يمكننا أن نقول ذلك، حتى لو لم نحصل على اتفاق، لكن في كل الأحوال، سأبذل قصارى جهدي لإيجاد حلول حتى آخر يوم من المفاوضات ".

"وتابعت ميركل "أعتقد أنه من الأفضل دائمًا المغادرة باتفاق وليس بدون اتفاق، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسنكون مستعدين للبديل أيضًا. "

وذكرت صحيفة صنداي تلجراف، أن جونسون سيخبر ميركل أن البرلمان البريطاني لا يستطيع إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.