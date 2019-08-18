كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكلفة حماية سنغافورة من ارتفاع منسوب البحار يزيد عن 100 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء السنغافوري اليوم الأحد، إن حماية سنغافورة من ارتفاع منسوب مياه البحر قد يكلف 100 مليار دولار سنغافوري (72 مليار دولار) أو أكثر على مدار 100 عام، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة الجزيرة باستعدادات للتخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتسائل رئيس الوزراء لي هسين لونج :"كم ستكون تكلفة حماية أنفسنا من ارتفاع منسوب مياه البحر؟ إن تخميني ربما يكون 100 مليار دولار على مدى 100 عام، وربما أكثر من ذلك بكثير.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال لي لونج، إن الخيارات المستقبلية لسنغافورة تشمل بناء بولدير، ومساحات من الأراضي المستصلحة من مسطحات مائية، أو استصلاح سلسلة من الجزر في المناطق البحرية وربطها بالقناطر.

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واتخذت سنغافورة بالفعل بعض الإجراءات، بما في ذلك فرض ضريبة على الكربون وتتطلب بنية تحتية حرجة في المستقبل مثل محطة المطار الجديدة والميناء الذي سيتم بناؤه على أرض مرتفعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الحكومة إنها ستنفق 400 مليون دولار سنغافوري على مدار العامين المقبلين لتحديث وصيانة مصارف البلاد وتعزيز قدرتها على مواجهة الفيضانات.

وأدلى رئيس الوزراء بهذه التعليقات في خطابه السنوي لليوم الوطني للتجمع، والذي وضع فيه سياسات وأولويات للحكومة.