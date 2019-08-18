كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: الفاشيون يسيطرون على الترسانة النووية بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لتأمين ترسانة الهند النووية بعد أن أشارت نيودلهي إلى حدوث تحول في سياسة الأسلحة النووية.

وقال خان في تغريدة عبر موقع تويتر "يجب على العالم أيضا أن ينظر بجدية في سلامة وأمن ترسانة الهند النووية التى توجد تحت سيطرة الفاشية العنصرية الهندوسية بقيادة حكومة مودي، هذه قضية لا تؤثر في المنطقة فحسب بل في العالم."

وفى يوم الجمعة، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، إنه على الرغم من أن الهند قد التزمت بصرامة بمبدأ الأسلحة النووية المتمثل في "سياسة عدم الاستخدام الأول"، إلا أن ما سيحدث في المستقبل سوف يعتمد على الظروف.

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ولفت خان انتباه العالم إلى محنة 9 ملايين كشميري ظلوا تحت حصار الاتصالات من قبل الحكومة الهندية.

وازدادت التوترات المتصاعدة بين باكستان والهند المسلحة نووياً بعد إلغاء الوضع الخاص لولاية الهيمالايا الخلابة.

ويخشى قادة كشمير والمواطنون من أن تكون هذه الخطوة محاولة من جانب الهند لتغيير التركيبة السكانية للدولة ذات الأغلبية المسلمة، حيث تقاتل بعض الجماعات ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال، أو من أجل الوحدة مع باكستان المجاورة.