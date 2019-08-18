كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسنيْن ينقذان عشرات المصلين من هجوم إرهابى بالنرويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكرت الشرطة النرويجية اليوم، اثنين من المسلمين الذين تغلبوا على مسلح مشتبه به يخطط لقتل العشرات في مسجد بمدينة بايروم.

ووفقاَ لوكالة الأناضول، تمكن محمد رفيق (65 عامًا) ومحمد إقبال جاف (70 عامًا) من منع المهاجم المزعوم فيليب مانشاوس، من إطلاق النار على المصلين مسجد النور في 10 أغسطس، غربي العاصمة أوسلو.

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ورحبت الشرطة المحلية والرائد ليسبيث هامر بالرجلين المسلمين في مقر الشرطة، كما أثنت على شجاعتهما، وقالت إن تصرفاتهما البطولية أنقذت عشرات الأرواح.

ووفقًا للأخبار المحلية، فقد استهدف المسلح البالغ من العمر 21 عامًا مسجد النور في 10 أغسطس، ولم يتمكن من دخول المبنى، وبدأ في إطلاق النار بالقرب من المدخل الخلفي للمبنى.

وتدخل رفيق وجاف في مانشاوس وتغلبا عليهما، وهو متهم أيضًا بقتل أخته قبل وقت قصير من هجوم المسجد المشتبه به، ويواجه مانهاوس تهم القتل والإرهاب.