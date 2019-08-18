كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين بعد اصطدام طائرة بمنزل فى نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم، أنّ طائرة صغيرة تحطمت في منزل بالقرب من بوكيبسي، مما أدى إلى اشتعال حريق هائل ومقتل أحد السكان وشخص أخر على متن الطائرة.

ويحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في سبب سقوط طائرة سيسنا 303 بعد ظهر يوم الأحد في يونيون فالي، على بعد 15 ميلًا جنوب شرق بوكيبسي.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال المتحدث بإسم شرطة الولاية ستيفن نيفيل، إنه كان هناك ثلاثة رجال كانوا على متن الطائرة، توفي أحدهم، وأصيب اثنان.

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من بين ثلاثة أشخاص في المنزل، وتوفي أحدهم وأصيب آخر بجروح خطيرة والثالث مفقود، كما اجتاحت النيران المنزل.

ولم يتم الكشف عن أسماء الضحايا على الفور.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن طائرة سيسنا غادرت مطار سكاي أكريس في لاجرانجفيل، على بعد 1.6 كم من الحادث، وكانت متجهة إلى مطار ريبابليك في لونغ آيلاند.