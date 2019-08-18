كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 آلاف مشرد بعد التهام حريق أحد الأحياء الفقيرة ببنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نحو ثلاثة آلاف شخص في بنجلاديش بلا مأوى بعد حريق هائل التهم عدة مئات من الأكواخ في أحد الأحياء الفقيرة في الضواحي الشمالية للعاصمة داكا، حسبما أكدت الحكومة اليوم الأحد.

ووفقاً لوكالة رويترز، أصيب ثلاثة أشخاص في الحريق الذي ضرب حيًا مكتظًا في مدينة ميربور ليلة الجمعة.

وأظهرت لقطات فيديو أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في جميع أنحاء منطقة الأحياء الفقيرة، على بعد بضعة كيلومترات من ملعب الكريكيت الرئيسي في البلاد.

وقال أنور حسين، مدير أول محطة لإطفاء الحرائق في ميربور، إن مسؤولي الإطفاء سارعوا للوصول إلى ما يكفي من المياه وكافحوا لمدة ثلاث ساعات لإطفاء النيران، وتم تدمير 1200 من الأكواخ، وحرقت 750 بالكامل.