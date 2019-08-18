كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدين دعم أمريكا لاحتجاجات هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان متحدث بإسم الهيئة التشريعية الصينية التصريحات الصادرة عن المشرعين الأمريكيين الداعمة للحركة المؤيدة للديمقراطية فى هونج كونج، حيث تم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد بعد يوم من المظاهرات المبارزة التى سلطت الضوء على الانقسام السياسى فى الأراضى الصينية.

ووصفت "يو وينزي" تعليقات المشرعين بأنها "انتهاك صارخ لروح سيادة القانون، ومعيار مزدوج صارخ وتدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".

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وقال إن سكان هونج كونج البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة والسكان الصينيين ككل يرفضون تصرفات "مجموعة صغيرة جدًا من المتظاهرين العنيفين" وكذلك "أي تدخل للقوات الأجنبية".

وأكدّ العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء الكونجرس، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان وحثوا حكومة هونج كونج على إنهاء الأزمة.

ويمتلك الكونجرس أيضًا سلطة إصدار تشريع يؤثر على علاقة هونج كونج بالولايات المتحدة بطرق يمكن أن تؤدي إلى تآكل سمعة الإقليم في الاستقرار وسيادة القانون، ويشمل ذلك إعادة إدخال قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في الكونجرس مؤخرًا، والذي سيطلب من بين أحكامه الأخرى أن تصدر وزيرة الخارجية شهادة سنوية لاستقلال هونج كونج لتبرير المعاملة الخاصة الممنوحة للمدينة.