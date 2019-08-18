كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين وكوريا الشمالية تتعهدان بتعزيز العلاقات العسكرية وسط توترات مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجنرال تشانج يوكشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، اليوم بأن بكين وبيونجيانج سيعززان تعاونهما العسكري ويعملان معا لضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ونقلت وكالة شينخوا، عن تشانج قوله، إنّ جيش التحرير الشعبي الصيني مستعد للعمل مع كوريا الشمالية لتعزيز التواصل وتعزيز التعاون والدعم المتبادل للمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف الجنرال الصيني، الذي تحدث تصريحاته في نهاية اجتماع في بكين مع وفد كوري شمالي برئاسة الجنرال كيم سو جيل، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري: "هذا يرجع إلى إجماع مهم تحققه قادة دولنا".

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وقال كيم جيل "إنّ كوريا الشمالية مستعدة لتعزيز التعلم المتبادل والتبادل الودي بين القوتين المسلحتين في مختلف المجالات، مشددا على أن بلاده تعتزم رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى".

وينظر كلا الدولتين إلى الأنشطة الأمريكية كتهديد في المنطقة يدين بيانيانج، الذي أجرى تجارب أسلحة مختلفة هذه الأيام، أن واشنطن تواصل إجراء مناورات عسكرية مع سيول رغم أن الرئيس دونالد ترامب تعهد بإنهائها في أحد مؤتمرات القمة الثنائية التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون .