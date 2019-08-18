كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون لـ "ماكرون وميركل": لا يمكن للبرلمان أن يوقف الـ "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيخبر رئيس الوزراء بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن برلمان وستمنستر لا يمكن أن يوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي أول رحلة له خارج البلاد كقائد، من المقرر أن يجتمع جونسون مع نظرائه الأوروبيين قبل قمة مجموعة السبع يومي 24 و26 أغسطس في بياريتز، فرنسا.

وسيقول أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة، وأن البرلمان البريطاني لا يستطيع منع ذلك، وفقًا لمصدر من داونينج ستريت.

وتتجه المملكة المتحدة نحو أزمة دستورية في الداخل ومواجهة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعهد جونسون مرارًا وتكرارًا بمغادرة الكتلة في 31 أكتوبر دون اتفاق ما لم توافق على إعادة التفاوض بشأن الطلاق في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الهيمنة على خروج الاتحاد الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، رفضت الكتلة مرارًا وتكرارًا إعادة فتح اتفاقية الانسحاب التي تتضمن بوليصة تأمين الحدود الأيرلندية التي وافقت عليها، تيريزا ماي، في نوفمبر.

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط من السياسيين في جميع الأطياف السياسية لمنع الخروج غير المنضبط، حيث تعهد زعيم المعارضة جيريمي كوربين بإسقاط حكومة جونسون في أوائل سبتمبر لتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول معارضو عدم الاتفاق إنها ستكون كارثة على ما كان في السابق من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في الغرب.

بينما يقول مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه قد يكون هناك اضطراب على المدى القصير من الخروج بدون صفقة، لكن الاقتصاد سوف ينمو إذا ما تحرر من ما اعتبروه كتجربة محكوم عليها في التكامل أدت إلى سقوط أوروبا وراء الصين والولايات المتحدة.