غوارديولا يعلق على مشاداته الكلامية مع أغويرو في مباراة توتنهام

قلل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من أهمية النقاش الحاد الذي دار بينه وبين مهاجم الفريق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لحظة استبدال اللاعب خلال مباراة توتنهام، السبت، في ثاني جولات “البريميرليج”.

وأوضح جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (الاتحاد) وانتهى بالتعادل (2-2) أن اللاعب ظن أن تغييره كان بسبب غضب المدرب منه، مؤكدا أن الأرجنتيني هو من “نوعية الأشخاص” الذين “يعشقهم”.

وأشار “أجويرو أعتقد أنني كنت غاضبا منه بسبب الهدف الذي استقبلناه من ركلة ركنية، المشاعر والانفعالات هي جزء من كرة القدم، تحدثنا سويا فيما بعد، هو من نوعية الأشخاص الذين أعشقهم”.

وقرر جوارديولا الدفع بالبرازيلي جابرييل جيسوس بدلا من أجويرو بعد مرور نحو ساعة من بداية اللقاء، إلا أن صاحب القميص رقم ’10’، الذي سجل الهدف الثاني، لم يعجبه القرار وبدا غاضبا لحظة خروجه من الملعب.

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