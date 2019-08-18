مأساة …مسنة تضع حدا لحياتها بإقليم شفشاون

اهتزت جماعة “أونان”، ضواحي شفشاون، أمس السبت، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما قامت سيدة مسنة بخنق نفسها بواسطة حبل بدوار “تيفروان”.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ “ليوم24” إلى أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 70 عاما، عثر عليها أحد أفراد عائلتها جثة هامة، معلقة بواسطة حبل ملفوف حول رقبتها داخل منزلها، دون معرفة أسباب إقدامها على وضع حد لحياتها بهذه الطريقة.

وفور علمها بالموضوع انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة السيدة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بشفشاون.