كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأحد، عن قيام مديرية مرور الأنبار بتزويد مصرف الرشيد بكتب تأييد مزورة لـ 159 شخصاً ادعت فيه انتسابهم لها بغية حصولهم على قروض مصرفية ذات الـ 100 راتب.
وأضاف أنه "تم تزويد مديرية مرور الأنبار المصرف بكتب تأييد استمرار بالخدمة لـ 159 شخصاً اثبت التحقيق والتدقيق أنها مزورة لأشخاص وهميين".
وأوضح المكتب، أن "اللجنة التدقيقية أجرت التحقيق الاداري الابتدائي مع مديري الحسابات والادارية وكل من له علاقة بالقضية للوقوف على خلفية القضية، كما أوصت مديرية التفتيش بمفاتحة المفتش العام لتشكيل مجلس تحقيقي في القضية لمعرفة المزورين والمتجاوزين على المال العام ومخالفة القانون بغية تقديمهم للعدالة".
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن منح قروض مصرفية بحدود 8 مليارات دينار لمنتسبين وهميين في مديرية مرور الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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