الكشف عن منح قروض مصرفية بحدود 8 مليارات دينار لمنتسبين وهميين في مديرية مرور الأنبار

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "التدقيق أثبت أن الـ 159 اسماً الذي قدمتها مرور الأنبار لمصرف الرشيد على أنهم منتسبين لديها لا وجود لهم في بيانات المديرية (وهميين) الأمر الذي تسبب بهدر وسرقة 7 مليارات و 950 مليون دينار قيمة القروض التي منحها المصرف لهؤلاء الأشخاص الوهميين".وأضاف أنه "تم تزويد مديرية مرور الأنبار المصرف بكتب تأييد استمرار بالخدمة لـ 159 شخصاً اثبت التحقيق والتدقيق أنها مزورة لأشخاص وهميين".

وأوضح المكتب، أن "اللجنة التدقيقية أجرت التحقيق الاداري الابتدائي مع مديري الحسابات والادارية وكل من له علاقة بالقضية للوقوف على خلفية القضية، كما أوصت مديرية التفتيش بمفاتحة المفتش العام لتشكيل مجلس تحقيقي في القضية لمعرفة المزورين والمتجاوزين على المال العام ومخالفة القانون بغية تقديمهم للعدالة".

