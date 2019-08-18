في مشهد مغاير تماما للصور التي اعتادت وسائل الإعلام العالمية على نقلها من مدينة كانت توصف بمدينة "العنف والفوضى"، وبعد نحو عامين من إعلان العراق النصر التام على تنظيم "داعش"، تعيد بغداد "دار السلام" وبهدوء تشكيل هيئتها. يخرج أعضاء فرق دراجات نارية متنافسة في العراق بملابسهم الجلدية وقبعاتهم السوداء ليشاركوا في شبه دوائر بحفل راقص وهم يلوحون بعصي مضيئة لامعة بينما يرفعون أذرعهم التي تغطيها وشوم. وكانت حلقة أو دائرة نادي المغول للدراجات النارية واحدة من دوائر عديدة حفل بها مهرجان الصيف من رايوت جير (حفل موسيقي - معرض سيارات) أُقيم في ملعب رياضي وسط بغداد. يقول أرشد هيبت (30 عاما)، وهو مخرج سينمائي ومؤسس شركة رايوت جير التي تنظم هذه الحفلات، "الشباب معظمهم من الجمهور، الناس تعرف لهم ثقافتهم ما تسمح لهم مرات يعني يطلعون أو أنثى أو كذا، لكن التنظيم مالتنا (الخاص بنا) يعنى مُحكم، الناس عندنا ثقة، يعنى كسبنا ثقة الناس". Advertisements وسبق لشركة رايوت جير أن نظمت حفلات مماثلة في العراق قبل ذلك لكن حفل يوم الجمعة (16 آب) كان الأول المفتوح للجمهور. وبدأ الحفل باستعراض شبان سياراتهم ودراجاتهم النارية المستوردة المعدلة، ومع حلول الليل تحول الحدث إلى حفل موسيقى راقص.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بغداد في مشهد مغاير لما ينقله الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.