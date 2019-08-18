مراهق يقتل أفراد عائلته بالفأس وينتحر

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثث تعود لرجل (66 سنة)، وامرأتين (69 و42 سنة)، إلى جانب طفلين صغيرين يبلغان من العمر أربع سنوات، وقد تعرضوا جميعا لاعتداء بفأس من قبل فرد من عائلتهم (16 سنة)، قبل أن ينتحر.وأفاد ممثل مكتب النيابة العامة في المنطقة بأن المراهق المتهم بارتكاب الجريمة "قد يعاني من انفصام في الشخصية".

وأشارت قناة "رين تي في" إلى أن المراهق ترك، قبل ارتكابه الجريمة، رسالة صوتية لأحد أصدقائه يشتكي فيها من أفراد عائلته.