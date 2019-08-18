أوقف المدعي العام لأمن الدولة الأردني، امرأة كانت قد وضعت قطعة من "الحشيش" المخدر في مركبة زوجها وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات، بقصد الخلاص منه.
ووفقا للصحيفة، أُلقي القبض على الزوج في إحدى مناطق شرق العاصمة الأردنية عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش، وبالتحقيق معه ثبت، لدى إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، أن الحادثة مدبرة وكيدية من قبل الزوجة".
وأوضحت الصحيفة، "تم استدعاء الزوجة، وبالتحقيق معها اعترفت أنها، وبالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على امرأة وضعت 'مخدرات' في سيارة زوجها وأبلغت الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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