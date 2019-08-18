القبض على امرأة وضعت 'مخدرات' في سيارة زوجها وأبلغت الأمن

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر، أن المرأة أحضرت قطعة حشيش من أحد الأشخاص، لرغبتها التخلص من زوجها، حيث وضعتها تحت مقعد سيارته وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات.

ووفقا للصحيفة، أُلقي القبض على الزوج في إحدى مناطق شرق العاصمة الأردنية عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش، وبالتحقيق معه ثبت، لدى إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، أن الحادثة مدبرة وكيدية من قبل الزوجة".



وأوضحت الصحيفة، "تم استدعاء الزوجة، وبالتحقيق معها اعترفت أنها، وبالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه".