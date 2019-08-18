القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت قبول ملفات 26 مرشحا لرئاسة البلاد، من ضمن المرشحين المقبولين 4 مقربين من حركة النهضة الإخوانية.
وهم عبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، وحمادي الجبالي، الرئيس السابق لحركة النهضة، ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالي والمتحالف مع حركة النهضة، ومنصف المرزوقي، الرئيس السابق والمقرب من حركة النهضة.
حركة النهضة دفعت بـ4 مرشحين، لضمان وصول أحدهم لقصر قرطاج، لكن تعدد المرشحين حيلة إخوانية مكشوفة.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة النهضة الإخوانية تناور بـ4 مرشحين لرئاسة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.