حركة النهضة الإخوانية تناور بـ4 مرشحين لرئاسة تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أعلنت قبول ملفات 26 مرشحا لرئاسة البلاد، من ضمن المرشحين المقبولين 4 مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وهم عبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، وحمادي الجبالي، الرئيس السابق لحركة النهضة، ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالي والمتحالف مع حركة النهضة، ومنصف المرزوقي، الرئيس السابق والمقرب من حركة النهضة.

حركة النهضة دفعت بـ4 مرشحين، لضمان وصول أحدهم لقصر قرطاج، لكن تعدد المرشحين حيلة إخوانية مكشوفة.