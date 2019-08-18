"الحرية والتغيير": "حمدوك" في الخرطوم خلال 24 ساعة

كشف أحمد ربيع، القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ"العين الإخبارية" أن عبدالله حمدوك، المرشح لرئاسة مجلس الوزراء السوداني بالمرحلة الانتقالية، سيصل إلي الخرطوم خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووافق المجلس العسكري علي ترشيح قوى الحرية والتغيير الخبير الأممي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية بالبلاد.

وقال ربيع إن حمدوك سيصل خلال 24 ساعة المقبلة، مشيراً إلى أن ترتيبات وصوله قد اكتملت.

كما حدد في العشرين من أغسطس/آب الجاري تعيين رئيس الوزراء من جانب مجلس السيادة، على أن يؤدي القسم في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

وأشار الجدول الزمني إلى أن تعيين أعضاء مجلس الوزراء سيتم في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيين الوزراء في الـ30 من أغسطس/آب، ويؤدون القسم في الـ31 منه.

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وفي وقت سابق أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيعلن تشكيل المجلس السيادي في البلاد خلال ساعات.

وقال مراسل "العين الإخبارية" إن البرهان سيصدر مرسوما دستوريا بعد ساعات لتشكيل المجلس السيادي السوداني وتعيين أعضائه.

وأضاف أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا اجتماعا بالقصر الرئاسي في الخرطوم للتوافق على المرشح الـ11 للمجلس السيادي.

وأكد أن المشاورات جارية بالقصر الرئاسي لتعيين رئيس القضاء السوداني من بين 4 مرشحين.

ووقّع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، أمس السبت، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ووقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع، ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم الفريق أول البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.