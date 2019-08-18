عضو بالمجلس العسكري السوداني: الوجود الإيراني جنوب البحر الأحمر تهديد لأمننا القومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول فريق أول ركن صلاح عبدالخالق، عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، إن السودان يتشارك الرؤية مع المملكة العربية السعودية تجاه الوجود الإيراني في البحر الأحمر.

ويضيف عبدالخالق، أنه من واجبنا إعادة بناء القوات المسلحة السودانية وفق أسس جديدة.

وقع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان.

وقد وقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.