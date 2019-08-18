"التعاون الخليجي" يدين الهجوم "الجبان" على حقل الشيبة السعودي

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وكالة الأنباء السعوديةالأحد 2019/8/18 07:59 م بتوقيت أبوظبي
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء الإرهابي بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة السعودي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، وصف الزياني الهجوم الإرهابي بالعمل الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال: "إن استهداف المنشآت النفطية في المملكة يكشف الأهداف الخبيثة في تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر"، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.
وفي وقت سابق السبت، أعلن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى هجوم إرهابي.
وشدد الفالح على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لجميع الجهات الإرهابية، مؤكدا أن هذا العمل الذي وصفه بـ"الجبان" يستهدف إمدادات الطاقة للعالم وليس المملكة فقط.
وأوضح أن الاعتداء الإرهابي تم بطائرات مسيرة بدون طيار "درون" مفخخة، وخلف أضرارا محدودة، لافتا إلى أن إنتاج المملكة العربية السعودية وصادراتها من البترول لم يتأثر جراء العمل الإرهابي.
وكشف أن السعودية تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان، وتؤكد أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي ما هو إلا امتداد لتلك الأعمال التي استهدفت مؤخرا سلاسل إمداد البترول العالمية، بما في ذلك أنابيب النفط في المملكة، وناقلات النفط في الخليج العربي وغيرها.
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