الأزهر يدين تفجير حفل زفاف أفغانستان: ترفضه كافة الأديان

أدانت مصر ومؤسسة الأزهر الشريف، الأحد، في بيانين منفصلين، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم سيدات وأطفال.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إدانة التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل الزفاف في كابول، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأعرب البيان عن "خالص التعازي لأسر الضحايا، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكداً وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب أفغانستان في التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب".

Advertisements

من جانبه، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات "التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف غرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل ٦٣ على الأقل وإصابة أكثر من ١٨٣ شخصا بينهم أطفال ونساء".

وأكد البيان أن "استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية"، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب والحد من استباحة دماء الآمنين.

وتقدم الأزهر الشريف "بخالص العزاء والمواساة للشعب الأفغاني، وأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وشهدت أفغانستان أمس السبت، يوما داميا إثر تفجيرات إرهابية أسفرت عن مقتل نحو 63 مدنيا وإصابة ما يزيد على 183 شخصا.

ولم تتورع يد الإرهاب عن أن تتطاول على حفل زفاف؛ ما جعل بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال والنساء، فيما قتل 10 مدنيين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مركبة بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.