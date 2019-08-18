محطة نووية روسية تغلق إحدى وحداتها بعد خطأ في نظام السلامة

قالت شركة تابعة لروس-أتوم النووية الروسية إن الوحدة الرابعة بمحطة بيلويارسك للطاقة النووية في جبال الأورال أغلقت يوم الأحد بعد استجابة ”خاطئة“ من جانب نظام السلامة.
وأضافت أن إغلاق الوحدة تم في الساعة 09.15 بالتوقيت المحلي (0415 بتوقيت جرينتش).
وقالت شركة (روس إنرجو أتوم) في بيان ”تم الإغلاق بناء على خوارزميات روتينية“ وأضافت أن مستوى الإشعاع في المحطة والمنطقة المحيطة بها يتماشى مع المعدلات المعتادة.
وتم افتتاح المحطة عام 1964.
وكانت محطة روسية للطاقة النووية إلى الشمال الغربي من موسكو أغلقت الشهر الماضي ثلاثا من وحدات التوليد الأربع بها بعد عطل في محول كهربائي. وعادت الوحدات للعمل بعد ذلك.
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