الاناضول: ضبط 330 مهاجرا غير نظامي في جناق قلعة التركية

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "فرق ​خفر السواحل​ التركية ضبطت 330 مهاجرا غير نظامي، كانوا يحاولون التوجه إلى ​اليونان​، انطلاقا من ولاية ​جناق قلعة​ شمال غربي ​تركيا​"، مشيرةً إلى أن "الفرق ضبطت العدد المذكور من ​المهاجرين​، قبالة سواحل قضاء أيواجيك، في 7 عمليات اعتبارا من ساعات الليل وحتى صباح اليوم".

وأوضحت أن "المهاجرين الذين يحملون جنسيات ​أفغانستان​ و​سوريا​ و​فلسطين​، كانوا يسعون للوصول إلى جزيرة ميديللي اليونانية عبر قوارب مطاطية".