الاناضول: ضبط 330 مهاجرا غير نظامي في جناق قلعة التركية

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "فرق خفر السواحل التركية ضبطت 330 مهاجرا غير نظامي، كانوا يحاولون التوجه إلى اليونان، انطلاقا من ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا"، مشيرةً إلى أن "الفرق ضبطت العدد المذكور من المهاجرين، قبالة سواحل قضاء أيواجيك، في 7 عمليات اعتبارا من ساعات الليل وحتى صباح اليوم".
وأوضحت أن "المهاجرين الذين يحملون جنسيات أفغانستان وسوريا وفلسطين، كانوا يسعون للوصول إلى جزيرة ميديللي اليونانية عبر قوارب مطاطية".
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