الدفاع المدني: إخماد 4 حرائقق مختلفة في جبيل وبجدرفل وبخعون وزوق مصبح

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل غرفة لتخزين الأقفاص البلاستيكية تابعة في الطبقة السفلية من أحد المنازل في جبيل، لتقتصر الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في بجدرفل - ​البترون​، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الطريق الواطية/بخعون - ​طرابلس​، وآخر شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في ​زوق مصبح​ - ​كسروان​، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".