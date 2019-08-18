قوة من الجيش تداهم حي آل المقداد في الرويس

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "قوة من ​مخابرات الجيش​ داهمت حي ​آل المقداد​ في منطقة الرويس على خلفية اطلاق النار على منزل رئيس بلدية لاسا، وتعمل على ملاحقة مطلقي النار".

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