رد عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب أنطوان حبشي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، قائلا "عزيزي النائب أسود لأنو قلبي الأبيض عا الأسود قلتلو ورح كررلو، بصليلو تا تبطل المقابر عايشة جواتو بقلبو وبعقلو وتحولوا أسير لها، أساسا المقابر لا تتغذى إلا من الأحقاد لتبقى والسلام".
وكان عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود قد رد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب أنطوان حبشي، قائلا "عزيزي الزميل حبشي ما في قلوب سودا بس المقابر لونها أسود وخلي قلبك أبيض على أسود بتظبط معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر حبشي لأسود: المقابر لا تتغذى إلا من الأحقاد لتبقى والسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.