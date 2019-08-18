حبشي لأسود: المقابر لا تتغذى إلا من الأحقاد لتبقى والسلام

رد عضو تكتل "​الجمهورية​ القوي" النائب ​أنطوان حبشي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، قائلا "عزيزي النائب أسود لأنو قلبي الأبيض عا الأسود قلتلو ورح كررلو، بصليلو تا تبطل المقابر عايشة جواتو بقلبو وبعقلو وتحولوا أسير لها، أساسا المقابر لا تتغذى إلا من الأحقاد لتبقى والسلام".

وكان عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود قد رد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عضو تكتل "الجمهورية القوي" النائب أنطوان حبشي، قائلا "عزيزي الزميل حبشي ما في قلوب سودا بس المقابر لونها أسود وخلي قلبك أبيض على أسود بتظبط معنا".