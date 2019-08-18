بلماضي يستعد لـ”الأسود” بمبارتين وديتين

يعتزم جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري الأول والمحلي لكرة القدم، حوض مباراتين وديتين، شهر شتنبر المقبل، ستجمعه بمنتخبين إفريقيين، وذلك استعدادا للمباراة التي ستجمع منتخب “الخضر” بزامبيا، في إطار الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، ثم مباراة المنتخب المحلي المغربي، في إقصائيات “شان” 2020 بإثيوبيا.

وحسب تقارير إعلامية جزائرية، اليوم الأحد، فإن بلماضي، الذي يشرف أيضا على المنتخب المحلي، قرر خوض 3 مباريات إعدادية، مباراتين اثنتنين أمام منتخبين إفريقيين، شهر ستنبر المقبل، والمباراة الثالثة أمام منتخب من أمريكا الجنوبية، لم يتم تحديد هويتهم بعد، وستبرج شهر أكتوبر القادم.

مهندس اللقب الإفريقي، على الأراضي المصرية، سيوضف عددا من اللاعبين المحليين، في المباريات الودية، حتى يكونوا في أتم الجاهزية لمنازلة المنتخب الوطني، في اللقائين المؤهلين لنهائيات كأس إفريقا للاعبين المحليين، واللتين ستجمع بينهما، آخر شهر شتنبر وبداية أكتوبر القادمين.