أمن تطوان يوقف سيدة قامت بالنصب على أزيد من 50 محاميا ورجل أعمال في رحلة وهمية

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، نهاية الأسبوع، صاحبة وكالة أسفار، يشتبه في نصبها على أزيد من 50 محاميا ورجل أعمال في رحلة وهمية على متن باخرة سياحية مقابل مبالغ مالية مهمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”ليوم 24″ فإن السيدة في الخمسينيات من عمرها، قامت بتنظيم رحلة على متن باخرة سياحية كبيرة، ستجوب عددا من المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط مقابل مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 40000 و 90000 درهم، على أساس أن تكون الانطلاقة من مدينة فينيسيا الإيطالية، حيث سافر عدد منهم إلى المدينة المتفق عليها قبل أن يكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال كبيرة.

ووضع عدد من ضحايا النصب شكاية لدى المصالح الأمنية المختصة التي قامت بدورها باستدعاء المشتبه فيها والاستماع إليها، قبل إحالتها على الحراسة النظرية.