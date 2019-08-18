وسط انقسام حزبه بنشماش: استوعبنا الرسائل الملكية ومطالبون بمراجعة الخطاب السياسي

وسط الانقسام الحاد الذي يعيشه حزبه، خرج حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، للتعبير عن استعداد حزبه لـ”استنهاض همم المواطنين”، للانخراط في البرامج التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش.

وفي خطاب أمام أعضاء حزبه نهاية الأسبوع الجاري، قال بنشماس إن حزبه استوعب الرسائل الملكية، مضيفا أن “المغرب مقبل على العشرية الثالثة من العهد الجديد، وعلى مستوى الحزب استوعبنا الرسالة جيدا ونمتلك من مقومات الشجاعة السياسية والأخلاقية ما يخولنا أن نقول أن الفاعلين الحزبيين، ونحن جزء منهم، مطالبين اليوم بإحداث تغيير حقيقي ليس على مستوى الشعارات بل على مستوى منهجية العمل”

وأضاف بنشماش إن حزبه مطالب بمراجعة خطابه السياسي، حيث قال إن “الحزب اليوم كثاني قوة سياسية في البلاد مطالب، بناء على التراكم الذي حققه على مدى عشر سنوات خلت، بمراجعة ما يستوجب مراجعته على مستوى البناء التنظيمي ومنهجية الاشتغال والخطاب السياسي وكذا على مستوى آليات التواصل”.

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ويسير حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر حزب سياسي داخل قبة البرلمان برأسين، بعد اتخاذ الأمين العام للحزب حكيم بنشماش لقرار إحداث لجنة تحضيرية ثانية للمؤتمر الرابع للحزب، تعمل بشكل متوازي مع اللجنة التحضيربة الأولى التي تضم خصومه في الحزب.