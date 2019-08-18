جنات تخطف الأنظار بأول صورة مع رضيعتها

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لأول مرة منذ إنجابها، ظهرت الفنانة المغربية جنات مع ابنتها الرضيعة التي تحمل نفس اسمها، وذلك في صورة شاركتها مؤخرا، مع جمهورها.
ونشرت جنات، صورة مع رضيعتها، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام الاجتماعي أنستغرام، وعلقت عليها: “وحشتوني أنا وجنات الصغيرة”.
ورزقت جنات بمولودتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان، شهر ماي الماضي، وهو ما جعلها تغيب نوعا ما على الساحة، عكس الوضع الذي كانت عليه رغم الحمل.
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