العثماني يودع مستشاره المكلف بالصحة

يودع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، مستشاره المكلف بملف الصحة في ديوانه، البروفيسور محمد برحيوي.

وأعلنت قيادات الحزب، صباح اليوم الأحد، وفاة برحيوي، البرلماني عن منطقة بولمان سنة 2002، والذي عرف كذلك بمهامه في كلية الطب في الرباط، حيث شغل منصب أستاذ في الكلية، كما اشتغل كمتخصص في جراحة الأطفال في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.

برحيوي نعته قيادات الحزب وبرلمانيوه، خصوصا برلمانيي جيله، بداية سنوات الألفين، كما نعاه أساتذة الطب ورؤساء المؤسسات الطبية، ومنهم محمد بنعجيبة، رئيس المركز الوطني لتحاقن الدم، بالإضافة إلى طلبته في كلية الطب بالرباط.