اتهم عدد من النواب والمراقبين المحكمة الاتحادية بخرقها للدستور، بعد تمديدها لفترة عمل المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك. وبينوا بأن بعض الجهات ضغطت ونالت للسيطرة وتسييس الامر لصالحها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مراقبون: المحكمة الاتحادية خرقت الدستور بتمديدها لسريان المادة 140 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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