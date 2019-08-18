البرهان يعلن تشكيل المجلس السيادي السوداني خلال ساعات

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيعلن تشكيل المجلس السيادي السوداني خلال ساعات.

وقال مراسل "العين الإخبارية" إن البرهان سيصدر مرسوما دستوريا بعد ساعات لتشكيل المجلس السيادي السوداني وتعيين أعضائه.

وأضاف أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا اجتماعا بالقصر الرئاسي في الخرطوم للتوافق على المرشح الـ11 للمجلس السيادي.

وأكد أن المشاورات بالقصر الرئاسي لتعيين رئيس القضاء السوداني من بين 4 مرشحين.

Advertisements

ووقّع ممثلا المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، أمس السبت، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ووقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع، ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم الفريق أول البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.

وكان الفريق شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس السيادي في الفترة الأولى.

ومن المنتظر أن يتم اليوم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.