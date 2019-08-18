الإمارات تدين الهجوم الإرهابي "الجبان" على حفل زفاف بأفغانستان

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وكالة أنباء الإماراتالأحد 2019/8/18 06:03 م بتوقيت أبوظبي
آثار الدمار بمكان حفل الزفاف في كابول
أدانت الإمارات وبأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس السبت، مؤكدة مجددًا دعمها الحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعا مدنيا وتبناه تنظيم داعش الإرهابي يعتبر تذكيرا جديا بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد.
وشددت على أن مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلما للشعب الأفغاني.
وقالت الوزارة الإماراتية إن هذا الهجوم وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء يؤكد أهمية الجهود متعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
وأعربت عن تعازي دولة الإمارات لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وشهدت أفغانستان يوما داميا إثر تفجيرات إرهابية أسفرت عن مقتل نحو 73 مدنيا وإصابة ما يزيد على 182 شخصا.
ولم تتورع يد الإرهاب عن أن تتطاول على حفل زفاف؛ ما جعل بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال والنساء، فيما قتل 10 مدنيين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مركبة بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.
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