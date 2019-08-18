الإمارات تدين الهجوم الإرهابي "الجبان" على حفل زفاف بأفغانستان

أدانت الإمارات وبأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس السبت، مؤكدة مجددًا دعمها الحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعا مدنيا وتبناه تنظيم داعش الإرهابي يعتبر تذكيرا جديا بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد.



وشددت على أن مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلما للشعب الأفغاني.

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وقالت الوزارة الإماراتية إن هذا الهجوم وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء يؤكد أهمية الجهود متعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان.

وأعربت عن تعازي دولة الإمارات لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وشهدت أفغانستان يوما داميا إثر تفجيرات إرهابية أسفرت عن مقتل نحو 73 مدنيا وإصابة ما يزيد على 182 شخصا.

ولم تتورع يد الإرهاب عن أن تتطاول على حفل زفاف؛ ما جعل بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال والنساء، فيما قتل 10 مدنيين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في مركبة بإقليم بلخ شمالي أفغانستان.