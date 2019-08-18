إسبانيا تسمح بإنزال مهاجرين عالقين على متن سفينة إغاثة وأوبن آرمز ترفض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سفينة تابعة لمنظمة (أوبن آرمز)

عرضت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد أن يستقبل ميناء مدينة الجزيرة الخضراء أكثر من 100 مهاجر على متن سفينة إغاثة تقطعت بها السبل قبالة ساحل إيطاليا بعد انتظار تجاوز أسبوعين لتجد ميناء يسمح لها بالرسو.

لكن المؤسسة الخيرية التي تدير سفينة الإنقاذ قالت إن ليس بإمكانها قبول العرض الإسباني معللة ذلك بالوضع العاجل على متنها.

وكانت السفينة التابعة لمنظمة (أوبن آرمز) انتشلت المهاجرين، ومعظمهم أفارقة، من المياه الواقعة قبالة ساحل ليبيا وانتظرت لإنزالهم على جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.

وأمر وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني بعدم السماح بإنزال المهاجرين لكنه قدم تنازلا جزئيا أمس السبت عندما سمح بمغادرة 27 قاصرا السفينة مشيرا إلى أنه لم يوافق إلا بعد إصرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث على تويتر "تتحرك إسبانيا على الدوام في الحالات الإنسانية الطارئة. من الضروري التوصل إلى حل منظم وداعم في الاتحاد الأوروبي وأن نكون على قدر التحدي الذي تشكله الهجرة بقيم التحضر والإنسانية التي يعتنقها الاتحاد الأوروبي".

وقالت فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولكسمبورج إنها ستساعد على إعادة توطين المهاجرين. وقالت الحكومة الإسبانية في بيان اليوم الأحد إن عمليات التوزيع المتفق عليها للمهاجرين ستتم بمجرد رسو السفينة في الميناء.

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لكن متحدثة باسم أوبن آرمز قالت "لا نقبل الرسو في ميناء إسباني لأننا في وضع إنساني بالغ الحرج. ما يحتاجونه (المهاجرون) هو النزول من السفينة الآن".

وأضافت "من غير المعقول أن نبحر لستة أيام.. هذا هو الوقت الذي سيستغرقنا للوصول إلى ميناء مدينة الجزيرة الخضراء".

وقال سالفيني عبر حسابه على فيسبوك إن القرار الإسباني يشكل انتصارا لموقفه.

وقالت أوبن آرمز إن بعض المهاجرين قفزوا من السفينة وبثت على تويتر تسجيلا مصورا لهم وهم يحاولون السباحة للوصول للشاطئ قبل أن يلحق بهم منقذون قفزوا خلفهم.