هونج كونج تدافع عن تصرفات الشرطة خلال المظاهرات

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دافعت حكومة هونج كونج عن تصرفات الشرطة، حيث واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين ملء الشوارع بعد ساعات من بدء مظاهرة، حيث أعرب الكثيرون عن غضبهم من عنف الشرطة.
وقالت الحكومة في بيان إنه خلال الأسابيع الـ11 للاحتجاج "تعرضت الكثير من مراكز الشرطة لهجوم أو حصار لأكثر من 75 مرة".
وأضافت الحكومة "فقط عندما تعرضوا لهجوم بشكل عنيف وُتركوا بدون خيار، استخدمت عناصر الشرطة الحد الأدنى للقوة لتفريق المتظاهرين لاستعادة النظام الاجتماعي" مشيرة إلى أن 180 رجل شرطة أصيبوا في الأسابيع الأخيرة.
وتابع البيان أن الشرطة "تحت ضغط عمل هائل" بسبب "ساعات العمل الطويلة" وتلتزم فحسب بالحفاظ على القانون والنظام.
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